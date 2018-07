Criança de três anos cai de brinquedo em shopping Uma menina de três anos caiu de um brinquedo no Campinas Shopping, no interior de São Paulo, na quinta-feira. De acordo com informações dadas à polícia pelo pai da criança, Luiz Carlos de Moraes Junior, a filha caiu de uma altura de aproximadamente um metro. Ele mesmo socorreu a menina, que teve ferimentos leves e foi encaminhada à Casa de Saúde de Campinas, hospital do qual foi liberada no mesmo dia do acidente.