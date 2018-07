Criança é a 27ª vítima das enchentes em MG Um menino de 5 anos é a 27ª vítima das enchentes que assolam Minas Gerais desde setembro do ano passado, segundo informações da Defesa Civil do Estado. De acordo com o órgão, a criança foi arrastada pela enxurrada perto de sua casa e caiu em um bueiro na cidade de Tiros, no Triângulo Mineiro. O corpo foi encontrado hoje em um córrego. O Estado já tem 101 municípios em situação de emergência. Ainda segundo a Defesa Civil, 143 cidades foram afetadas de alguma forma pelas chuvas, prejudicando 789.060 pessoas. Desse total, 85.294 continuam desalojados - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e outros 8.709 permanecem desabrigados - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos. Em São José do Calçado, na região sul do Espírito Santo, uma pessoa morreu após um deslizamento de terra ocorrido ontem à noite, na localidade de Alto Calçado. Segundo a Defesa Civil, a queda da barreira atingiu a casa onde Brás Ribeiro, de 60 anos, estava sozinho. Ninguém ficou ferido. A chuva também causou estragos e alagamentos nos municípios de Conceição do Castelo, Angá, Vila Velha e Castelo. Previsão A grande parte do País vai continuar com tempo nublado e com pancadas de chuvas hoje, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) continua sobre o País, ocasionando a formação das nuvens entre o sul da região Norte e centro-norte e leste de Mato Grosso, além de Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, sul do Espírito Santo, Rio de Janeiro, norte e nordeste de São Paulo e Vale do Paraíba. No leste de São Paulo, assim como no litoral do Paraná e de Santa Catarina, o céu deve ficar nublado e com chuvas isoladas por conta dos ventos úmidos do oceano. Segundo a previsão, as pancadas de chuva também podem ocorrer no interior do Nordeste. O céu fica nublado e com possibilidade de pancadas de chuva no Rio Grande do Norte e em Sergipe. O sol aparece entre poucas nuvens no centro-leste da Bahia e no interior da Região Sul. Capital paulista Na capital paulista, a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) para hoje é de tempo nublado, com chuvas ao longo do dia. A manhã já começou com chuviscos e neblina em alguns pontos da cidade, com as temperaturas nas estações do CGE localizadas na Consolação chegando a 17,3 ºC e no Butantã, a 17,9 ºC. Devido ao vento de sudeste proveniente do oceano, que continua a trazer umidade, o céu permanece nublado em São Paulo, mas diferentemente dos dias anteriores o sol deve aparecer no período da tarde elevando as temperaturas, que devem alcançar os 23 ºC. Durante o final de semana, o sol aparece entre nuvens elevando as temperaturas e aumentando a chance de chuvas.