Criança é abandonada em casa por 3 dias em SP Uma menina de seis anos foi encontrada trancada e sozinha em casa, em Fernandópolis, interior de São Paulo, no último domingo. O choro da criança, que estava abandonada havia três dias, chamou a atenção de vizinhos e eles acionaram o Conselho Tutelar. De acordo com o Conselho Tutelar, a mãe da criança, Daniela Santana, de 26 anos, viajou para São Paulo com o namorado e a filha mais nova, de três anos, e deixou a menina trancada em casa se alimentando só de pão e água. O conselheiro que foi até a casa após a denúncia teve de chamar um chaveiro para arrombar a porta da casa, que estava completamente suja e cheirava mal. Quando ele entrou no local, a garota estava escondida no canto do banheiro. Ainda segundo o Conselho Tutelar, a mãe teria falado para a criança ligar a TV e ficar quietinha para os vizinhos não perceberem que ela estava sozinha. A menina foi encaminhada a um orfanato da cidade após passar por exames médicos, que constataram que ela está bem. Na segunda-feira, o Conselho Tutelar encaminhou um ofício ao juiz Evandro Pelarin, que vai cuidar do caso. Já a mãe, avisou que só chega em Fernandópolis amanhã. Ela será intimada pelo juiz e poderá ser presa por abandono de incapaz.