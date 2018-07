Criança é arremessada de brinquedo em parque em GO

O acidente aconteceu por volta das 18 horas, no Ita Center Parque, quando o garoto Carlos Henrique Souza Marques estava no colo da avó no brinquedo Sting. O brinquedo, que fica em uma plataforma giratória, bem próxima ao chão, com cadeiras acopladas, que giram em sentido contrário, estava em movimento.

Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, o garoto foi arremessado a uma distância de cerca de quatro metros. A equipe dos bombeiros encontrou o menino consciente, com um corte profundo no supercílio. Ele foi levado para o Hospital de Urgência de Goiânia (Hugo), onde passou por cirurgia e passa bem, de acordo com os bombeiros.

O acidente pode ter ocorrido por falha humana, segundo os bombeiros, pois aparentemente o brinquedo funcionava perfeitamente. A empresa, de acordo com a assessoria dos bombeiros, está com toda a documentação em ordem. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente.