Criança é atingida por bala perdida na zona norte de SP

Segundo a polícia, três jovens teriam roubado uma residência e um carro próximo e foram localizados próximo ao local do tiroteio, na Vila Albertina. Eles teriam fugido a pé e dois adolescentes, de 14 e 17 anos, foram apreendidos. Outro jovem, que supostamente atirou contra os policiais, conseguiu escapar. Testemunhas contaram que a rua estava cheia no momento do tiroteio e a mãe do menino teria avançado contra os policias após o incidente.