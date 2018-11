Criança é baleada ao ver pais serem mortos em Suzano

Era 0h50 quando R.L.R.S. ouviu vários tiros e uma gritaria em frente à casa onde mora. Ao sair para a rua, pois os pais dela estavam na calçada, viu dois homens armados atirando contra o casal. Um dos tiros atingiu a menina na região do abdômen. Não se sabe ainda se a garota foi vítima de bala perdida ou se os atiradores miraram nela ao vê-la.

Fernando Néri da Silva, de 31 anos, e Adriana Ribeiro do Nascimento, 34, pais da criança, morreram no local. Eles já tinham passagem pela polícia, não se sabe ainda por que crime, segundo policiais militares do 32º Batalhão, acionados por testemunhas. A menina foi encaminhada para a Santa Casa de Suzano e, até as 3h, ainda passava por cirurgia.

Os dois atiradores chegaram e fugiram a pé. O caso será registrado na Delegacia Central de Suzano.