Criança é baleada no peito durante assalto em Diadema Francine Pereira da Silva, de 13 anos, foi baleada no peito, por volta das 23h de ontem, no momento em que a irmã estava sendo assaltada na porta de casa, na Vila São José, em Diadema, no Grande ABC. Aline Pereira da Silva, de 18 anos, irmã da menina, e uma amiga foram abordadas por três criminosos, entre eles uma jovem, todos aparentemente menores, quando chegavam em casa. Um dos bandidos ficou o tempo todo dentro de um Escort Hobby azul. Ao entregar a bolsa para os marginais, Aline gritou e chamou pela mãe, que saiu à janela. Francine, que dormia improvisadamente na sala, também foi à janela e acabou sendo atingida por uma bala no peito, disparada por um dos ladrões. A vítima, levada por uma das tias para o Hospital Samcil, em Diadema, aguardava a decisão da equipe médica, até o início desta madrugada, sobre a possibilidade de ser submetida à cirurgia. Os criminosos, que conseguiram roubar a bolsa de Aline, fugiram. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Diadema.