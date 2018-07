Criança é caso mais grave de acidente com bonde no RJ A Secretaria de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro informou hoje, em nota oficial, que dez vítimas do acidente de ontem com o bondinho de Santa Tereza estão internadas em dois hospitais da prefeitura carioca. O caso mais grave, segundo o comunicado, é o de um menino de 3 anos, que está no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Municipal Souza Aguiar.