Criança é encontrada morta após naufrágio no Rio Negro O corpo de uma criança foi encontrado por mergulhadores dentro da embarcação que naufragou nesta tarde no Rio Negro, em Manaus, no Amazonas. De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, a garota tem entre sete e dez anos. Ainda não há informação sobre os pais da menina. Os bombeiros afirmam que continuam as buscas por outras pessoas que possam estar presas dentro da embarcação.