Criança é ferida em operação policial na Mangueira-RJ Uma criança de um ano e nove meses foi ferida na barriga por estilhaços de um tiro, durante operação realizada hoje pela Polícia Civil com cerca de 200 agentes no morro da Mangueira, na zona norte do Rio de Janeiro. O objetivo dos policiais era prender o traficante Leandro Monteiro Reis, o Pitbull, um dos mais procurados da capital fluminense. Pitbull não foi encontrado. O menino Cauê Rodrigues da Silva foi levado para o Hospital do Andaraí e já recebeu alta. Durante a operação, a polícia prendeu um homem foragido do sistema penitenciário e apreendeu mil papelotes de cocaína.