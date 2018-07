Criança é internada em estado grave após explosão Uma criança de 11 anos foi internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas após ser ferida em uma explosão de botijão de gás ocorrida na noite de ontem na região do Jabaquara, zona sul de São Paulo. Segundo boletim médico, o garoto teve 40% do corpo queimado. A explosão, que ocorreu em uma residência na Vila Babilônia, deixou dez feridos, sendo sete em estado grave e três com ferimentos leves.