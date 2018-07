Criança é mordida por morcego dentro de buffet infantil A Secretaria de Saúde de Campinas, no interior de São Paulo, convocou, na segunda-feira (15), 17 crianças, com idades variando de 9 a 10 anos, além de três funcionários de um buffet infantil para tomar vacina antirrábica depois que um menino de nove anos foi mordido no tornozelo por um morcego, na tarde da última sexta-feira (12). O morcego estava dentro da piscina de bolinhas, na área de recreação do buffet. Todos os que entraram no brinquedo, incluindo até mesmo adultos, deverão tomar a vacina.