Criança é suspeita de chefiar tráfico no interior de SP Um menino, com aparência de 10 a 12 anos de idade, conhecido pelo apelido de "Poderosinho", é procurado pela polícia acusado de chefiar uma quadrilha de traficantes em São Manuel, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, uma operação realizada no último dia 19 prendeu duas pessoas, um adolescente de 17 anos e um homem, de 21 anos. A medida foi tomada após várias denúncias anônimas e por meio de imagens captadas e enviadas à PM, informando que havia um ponto de venda de entorpecentes na Rua Francisco Tedesco e que seria chefiado por um adolescente, que está foragido.