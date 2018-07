Criança morre afogada em ônibus escolar durante temporal

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista tentou passar com o veículo por um ponto de alagamento, sob um viaduto, quando o carro quebrou e foi tomado pela água. A menina Geovana chegou a ser socorrida, mas os médicos constataram afogamento.

Das quatro crianças que permaneciam internadas, três receberam alta na manhã desta quarta-feira, 09, e uma permanece internada. De acordo com o hospital, o estado de saúde da criança internada é estável, porém, ela reclama de dor de cabeça.

O sargento do batalhão escolar da PM Etelmo Rodrigues conseguiu tirar a menina do veículo. "A água estava até o teto. Então, eu tentei (resgatá-la) pela primeira vez e nada. Aí subi (depois de mergulhar). Eles (as crianças) insistiram: ''ela está lá, ela está lá''. Aí tentei uma segunda vez e fui tentar localizá-la. E consegui. Ela estava presa ao cinto", relatou.

As crianças voltavam sempre com o mesmo motorista e o mesmo monitor. A Secretaria de Educação do DF lamentou a tragédia e informou que está acompanhando o caso.