Criança morre ao cair de janela do apartamento em MG

O garoto João Pedro de Souza, de 2 anos e 8 meses, morreu, no final da noite de quinta-feira, 2, ao cair, de uma altura de 20 metros, da janela do apartamento do terceiro andar de um edifício na zona oeste de Belo Horizonte(MG).

A criança morava havia 15 dias com a tia, Verônica Souza Dias, que estava acompanhada de uma amiga, Camila Neves, no momento em que ocorreu o suposto acidente. As duas passaram a madrugada prestando depoimento na 4ª Delegacia de Polícia Civil da cidade segundo a Polícia Militar.

A tia de João Pedro foi quem acionou o porteiro do prédio segundos após perceber a falta da criança dentro do imóvel, do qual ela e a amiga havia saído para fumar no hall dos elevadores. Segundo Verônica, a janela foi esquecida aberta. Ao entrarem no apartamento, os policiais encontraram o imóvel revirado.