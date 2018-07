Criança morre ao cair de prédio no centro de São Paulo A polícia tenta esclarecer a morte do menino Henrique Lopes, de 2 anos, que caiu, por volta das 16h30 de ontem, do 2º andar de um prédio residencial localizado na Rua dos Andradas, centro da capital paulista. Mesmo levado ao pronto-socorro da Santa Casa, o garoto não resistiu. Henrique era filho de dois policiais civis e passava o dia com a avó. No momento da queda, estava sozinho no apartamento, pois a avó havia saído e os pais ainda não tinham voltado do trabalho. O apartamento estava sem grade de proteção nas janelas por causa de uma reforma. A polícia ainda não informou detalhes das apurações entorno das circunstâncias do suposto acidente. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial da cidade.