Criança morre ao cair do 13º andar de prédio em Curitiba Uma menina de 5 anos, portadora de síndrome de Down, morreu nesta manhã ao cair do 13º andar de um prédio localizado na Rua José Loureiro, no centro de Curitiba. A mãe está em estado de choque e foi socorrida pelos bombeiros.