Criança morre após barco virar em Manaus

A embarcação ia de Manaus, no Amazonas, a Santarém, no Pará, quando apresentou problemas mecânicos. "Ela teve que ser rebocada, foi quando virou a embarcação", disse Emerson Miranda, assessor de Comunicação do Corpo de Bombeiros.

Segundo ele, a maioria das pessoas que estavam a bordo do barco, chamado Carolina do Norte, foram resgatadas por pessoas que estavam no local.

Equipes de resgate ainda trabalham nos esforços de busca, incluindo 12 mergulhadores dos Bombeiros, e não há informações sobre quantas pessoas ainda estariam presas na embarcação.

De acordo com o comando do 9o Distrito Naval, não havia problemas com o registro da embarcação e a Marinha já investiga as causas do acidente.

