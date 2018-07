Criança morre após cair da varanda de hotel no RJ

A Polícia Civil informou que o pai da criança disse em depoimento que ele, a mulher e o filho subiram até o quarto do hotel, localizado no quarto andar, acompanhados por um funcionário do hotel que levou as malas. Contou que enquanto recebia as malas a mãe e a criança ficaram na varanda. Foi quando a criança caiu por um vão no momento em que a mãe se virou para falar com o pai. A mãe e o funcionário que ajudou o casal com as malas também já prestaram depoimento.

O Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e o Instituto de Identificação Félix Pacheco (IIFP) já fizeram uma perícia no local. O delegado aguarda os resultados dos laudos. Ao longo da semana serão ouvidos os responsáveis pelo hotel, pela construção do prédio e pela fiscalização da estrutura do imóvel. O corpo da criança já foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML).