Criança morre após cair de brinquedo em parque de SP O estudante Rafael Luís de Freitas Porfirio, 12 anos, morreu após sua cabeça ser prensada entre a parte fixa externa e a parte móvel interna do ônibus espacial do brinquedo "Crazy Plane", uma das atrações do Magic Word Park, instalado no jardim Aurélia, em Campinas, no interior do Estado de São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 19 horas de ontem. Dentro do brinquedo, junto com o garoto, também estava a prima de Rafael, de 11 anos, que nada sofreu. Testemunhas disseram que o estudante teria se precipitado para fora do veículo por causa da ruptura de uma peça. Com o movimento do brinquedo, sua cabeça se projetou para fora e teria se chocado com uma haste de metal que fixava o brinquedo. Funcionários do parque, porém, rebateram a acusação, e afirmam que a vítima colocou propositalmente a cabeça para fora do equipamento, o que teria provocado o acidente. Após a ocorrência o parque interrompeu as atividades. A Polícia e um ambulância foram chamadas. O garoto foi levado, já sem vida, pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia. O caso foi registrado no plantão do 1º Distrito Policial como homicídio culposo (sem intenção de matar) e o inquérito poderá ser aberto pelo delegado responsável do 3º Distrito Policial que cuida da área.