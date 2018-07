Criança morre após queda de muro em feira do Rio Uma criança de dois anos morreu hoje após um muro desabar sobre ele no Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu em um dos restaurantes da feira. A criança ainda chegou a ser levada para o Hospital Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos. O muro de alvenaria que atingiu o menino servia como divisória entre as barracas do evento. Mas a associação dos feirantes da região alega que a mureta não fazia parte da área comum do centro. A família da criança participava de um evento em comemoração às festas juninas. Em luto, os organizadores da feira decidiram cancelar a programação que aconteceria pelo resto do dia. Desde 2003, a tradicional feira passou a funcionar no pavilhão do Campo de São Cristóvão, que foi reformado pela prefeitura do Rio e transformado em Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. Atualmente existem 700 barracas fixas na feira. A polícia informou que irá investigar o caso.