A menina foi baleada na cabeça durante uma tentativa de assalto na Rua Robalo, no Jardim São Carlos, por dois homens que estavam em uma moto e tentaram roubar uma segunda motocicleta. O piloto do veículo reagiu e um dos bandidos atirou na direção do motociclista. A bala atingiu a garota que estava no quintal de sua casa.