Criança morre após ser picada por escorpião em MG Um menino de seis anos morreu nesta ontem na cidade de Lambari, no sul de Minas Gerais, por complicações após ter sido picado por um escorpião. A demora para receber o soro pode ter sido a causa da morte. A criança passeava de bicicleta com seu pai quando, ao passarem por um lixão da cidade, pegou um brinquedo no chão, onde o inseto estava escondido, e acabou picado. O pai conta que levou a criança imediatamente ao Pronto-Socorro do hospital Vicente de Paula, mas seu pedido de urgência não foi atendido. "O menino foi picado às 14h30 e ele só foi atendido quase às 18h. Ele sentia muita dor", conta o pai. O menino só recebeu a aplicação do soro indicado por volta das 20h. A cidade de Lambari não tinha nenhuma dose disponível e o remédio teve de ser buscado em Varginha, distante 78 quilômetros. O motorista da prefeitura só teria saído de Lambari depois das 18h, quando o médico de plantão teria expedido a receita. Mesmo medicada, a criança piorou e foi transferida para um hospital de São Lourenço, onde faleceu. A secretária de Saúde de Lambari, Dinorá Natalici, foi procurada para esclarecer a razão da demora de cerca de três horas entre a chegada do menino ao hospital e a ordem para se buscar a medicação. Ela viajou e só atenderá a imprensa na segunda-feira. Uma atendente do hospital disse que a secretária garantiu que a demora do atendimento será investigada.