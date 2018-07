Criança morre atingida por helicóptero de aeromodelismo

Newton Flávio Edvaldo da Silva, de 5 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira, 18, após ser atingido por um aeromodelo de helicóptero com cerca de um metro de diâmetro, na tarde de domingo, 17, na cidade de Altinho, agreste pernambucano. O acidente aconteceu durante um evento político, onde estava sendo realizada uma demonstração de aeromodelismo, segundo informações da polícia. Luciano Severino de Araújo, de 33 anos, pilotava o aeromodelo quando foi atingido por uma mulher, aparentemente bêbada, que agitava uma bandeira. O aeromodelo acabou batendo em uma árvore e caindo na cabeça do garoto, que estava no colo da mãe, Karla Avelange. O menino foi levado em estado grave para o Hospital Regional do Agreste (HRA) e depois transferido para o Hospital Santa Efigênia, em Caruaru. O enterro dele está previsto para esta tarde, em Altinho, onde o caso será investigado. O delegado de Altinho, Orlando José, que ficará responsável pelo inquérito, disse que o instrutor foi liberado depois de prestar depoimento em Caruaru, ao delegado Vladimir Macedo, que estava no plantão do fim de semana. (Com Angela Lacerda, de O Estado de S.Paulo) Atualizado às 14h40 para acréscimo de informações