O veículo, que fazia a linha 3850 no bairro Citrolândia, atingiu o muro da escola, na rua Geraldo José Vieira. A criança morreu no local. O condutor do veículo ficou ferido e foi socorrido pela equipe de resgate dos bombeiros.

O local do acidente passou por perícia. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.