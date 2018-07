Criança morre atropelada por motorista bêbado em SP Um menino de 3 anos morreu após ser atropelado na noite de domingo, em Rio das Pedras, cidade do interior de São Paulo. O garoto aguardava com sua mãe na calçada o pai estacionar o carro quando foi atingido por um veículo desgovernado. Segundo a polícia, o motorista, que tinha sinais de embriaguez, tentou fazer uma manobra para entrar na rua e acabou perdendo o controle do carro, que estava em alta velocidade. O veículo entrou na contra-mão, passou pelo canteiro central da via e atropelou a criança e a mãe.