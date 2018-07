Criança morre com suspeita de dengue na BA Um menino de 7 anos faleceu na tarde de ontem com suspeita de dengue hemorrágica em Salvador, na Bahia. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), a vítima estava internada no Hospital João Batista Caribé desde sábado, no bairro Coutos, com suspeita de dengue hemorrágica, apresentando vários sintomas da doença, e acabou não resistindo e morrendo.