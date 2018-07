Criança morre e 30 ficam feridos em acidente no RS

Uma criança de 3 anos morreu e pelo menos 30 pessoas ficaram feridas nesta segunda, 5, em um acidente na Rodovia RSC-453, na região de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual. O acidente aconteceu quando um ônibus da empresa Ouro e Prata, que seguia para Bento Gonçalves, saiu da pista e tombou na altura do quilômetro 96. Segundo a polícia rodoviária, os feridos estão sendo levados para hospitais da região.