Criança morre eletrocutada em parque no interior de PE Uma criança de 10 anos morreu eletrocutada no fim da tarde de ontem, em um parque de diversões itinerante no distrito de São Domingos, zona rural do Brejo de Madre de Deus, no agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, por volta das 17h30, um grupo de crianças brincava em frente ao parque, quando uma delas subiu as escadas de um dos brinquedos, encostou no corrimão e levou um choque.