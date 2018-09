Criança morre em abrigo de MG após usar antidepressivo

Uma criança morreu e outras três estão em coma desde a noite de terça-feira, 13, após ingerirem antidepressivos em um abrigo em Divinópolis, Minas Gerais. Duas adolescentes que estavam passando mal confessaram a uma das monitoras do abrigo Homem de Nazaré, coordenado pela Fundação Pró-Humana, da Prefeitura de Divinópolis, que haviam tomado um medicamento usado como antidepressivo, que estava guardado em um dos armários da cozinha do orfanato. O objetivo, segundo depoimento dado à Polícia Militar, era o de se drogarem. Uma outra criança, de 9 anos, que também havia tomado o remédio, foi encontrada morta em seu quarto e três meninos, com idades de 9, 12 e 14 anos, foram socorridos e permanecem internados em coma. O estado de saúde é grave, segundo informações da Polícia Militar. As adolescentes que foram flagradas pela monitora foram liberadas após serem medicadas e retornaram ao abrigo.