Criança morre em acidente na Raposo Tavares, em SP Uma criança de 7 anos morreu e outras 21 ficaram feridas depois de um acidente envolvendo um carro e um ônibus no km 82 da Rodovia Raposo Tavares, no interior de São Paulo, por volta das 7 horas de hoje. Segundo informações da assessoria de imprensa da ViaOeste, concessionária responsável pelo trecho, o menor de idade estava no banco de frente do veículo, o que é proibido por lei.