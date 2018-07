Criança morre em brincadeira com espingarda em Pernambuco

Um garoto de 10 anos morreu na tarde de segunda-feira, 8, após ser atingido acidentalmente por um tiro de espingarda dado pelo amigo, de 12 anos, em Arcoverde, em Pernambuco. Segundo a assessoria da Polícia Civil, o acidente aconteceu na casa do menino de 12 anos, no bairro de São Cristóvão. Ele estava brincando com a espingarda calibre 12 do pai, quando atingiu o amigo. O garoto chegou a enterrar o corpo no quintal da casa e lavou toda a residência, com medo de ser preso. A mãe e a avó do menor que teria efetuado o disparo já foram ouvidas pela polícia. Ainda serão ouvidos outros familiares das duas crianças para concluir o inquérito policial. Segundo a polícia, o menor foi encaminhado para o Ministério Público.