Criança morre em retaliação de Israel a ataque em kibutz

Uma menina de quatro anos foi morta e sua mãe foi ferida em um ataque aéreo israelense na Faixa de Gaza, de acordo com funcionários de um hospital palestino. Segundo testemunhas, a menina e a mãe estavam no jardim da casa onde moravam, no sul da Faixa de Gaza, quando a área foi atingida por um míssil israelense. O hospital na cidade de Khan Younis identificou a menina como Aya al-Manjar e informou que a mãe dela está gravemente ferida. Militares israelenses afirmaram que atingiram uma área da qual morteiros estavam sendo disparados mais cedo contra Israel. O ataque com morteiros teria causado a morte de uma pessoa em um kibutz perto da Faixa de Gaza. Várias outras ficaram feridas. Segundo autoridades israelenses, duas bombas de morteiro explodiram perto de uma fábrica no kibutz de Nir Oz. O grupo militante palestino Hamas assumiu a autoria do ataque. "Nós continuaremos a confrontar quem ocupa o nosso território com todos os nossos meios e continuaremos a atacar bases militares israelenses e assentamentos perto de Gaza em resposta à contínua agressão contra o nosso povo", disse o Hamas em um comunicado. Violência Militantes palestinos realizam ataques na fronteira com Israel quase diariamente. Segundo os israelenses, mais de 2,3 mil projéteis foram lançados neste ano. Três israelenses morreram no último mês. As forças israelenses normalmente respondem com ataques aéreos ou com o que chamam de incursões terrestres limitadas. Os moradores de Gaza reclamam que isso funciona como uma punição coletiva, com civis muitas vezes afetados pelas medidas de retaliação. Cerca de 400 palestinos foram mortos em operações israelenses neste ano, segundo grupos de defesa dos direitos humanos. Segundo correspondentes, a violência deve prejudicar os esforços do Egito, que tenta mediar um cessar-fogo entre Israel e militantes palestinos em Gaza.