Criança morre em tiroteio no Morro do Chapadão, no Rio Um tiroteio, supostamente entre traficantes, causou a morte do menino Paulo Gustavo de Oliveira Barros, de 12 anos, por volta das 22 horas de ontem, no Morro do Chapadão, região da Pavuna, na zona norte do Rio. Atingida por uma bala perdida, a criança ainda foi encaminhada por testemunhas para o Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.