Criança morre intoxicada durante incêndio na Grande SP

Bombeiros foram acionados, mas ao chegarem no local, segundo os moradores uma hora depois, em razão de Carapicuíba ser atendida por Osasco ou por Barueri, encontraram a criança morta, dentro do banheiro. O menino dormia no andar superior da casa no momento em que o fogo teve início e, ao perceber as chamas, teria se escondido no banheiro, onde morreu intoxicado.

Não se sabe ainda o que causou o incêndio, mas, segundo a polícia, no local os moradores acumulam muito entulho e lixo. Até as 2h30 desta sexta-feira, a perícia ainda não havia iniciado o trabalho dentro da casa. O caso será registrado no Distrito Policial Central da cidade.