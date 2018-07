Criança morre soterrada após chuva no norte de Alagoas As fortes chuvas que atingiram o litoral norte de Alagoas deixaram uma vítima hoje. Em São Luiz do Quitunde, uma criança morreu após ser soterrada. Segundo a Defesa Civil, há ainda outras cidades em situação crítica no Estado, entre elas Jundiá, onde a prefeitura decretou situação de emergência.