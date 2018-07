Criança nasce com duas cabeças e quatro mãos no Egito

Uma mulher deu à luz uma criança com duas cabeças, quatro mãos, uma medula e um coração, na cidade de Ismailia, no Egito, disse nesta segunda-feira, 30, à Agência Efe o diretor do hospital onde ocorreu o fato, Khalil Ali Khalil. Veja também: Médicos australianos separaram siamesas unidas pela cabeça Khalil, que explicou que esta era a oitava gravidez da mãe, de 32 anos, disse que a mulher já sofreu quatro abortos. "Trata-se de um caso raro que ocorreu devido ao fato de que o pai e a mãe são primos", disse Khalil, diretor do hospital da Universidade do Canal de Suez. A criança, que nasceu no sábado, morreu no mesmo dia e antes que pudesse ser transferida para um centro médico especializado, no Cairo. O médico explicou, além disso, que a mãe no fez um bom acompanhamento durante a gravidez para que as precauções necessárias fossem tomadas.