Criança precisa de 2 doses de vacina da gripe

De acordo com o diretor dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH, na sigla em inglês), Anthony Fauci, 76% dos jovens de 10 a 17 anos demonstraram "uma resposta imunitária forte", oito a dez dias depois de receberem uma dose do imunizante fabricado pelo laboratório francês Sanofi Pasteur.

Mas, como era esperado, os testes também mostraram que crianças menores de 10 anos não tiveram resposta imunitária tão boa. Na semana passada, o país aprovou a venda de vacinas contra o vírus H1N1 de quatro fabricantes, entre eles a Sanofi Pasteur.

Mas foi a China a primeira nação a iniciar uma campanha de vacinação maciça contra a gripe suína. De acordo com a secretaria de saúde de Pequim, começou ontem a vacinação de cerca de 100 mil estudantes que vão participar das comemorações dos 60 anos do regime comunista no país, em 1º de outubro. Segundo nota da secretaria, 500 médicos e enfermeiros foram mobilizados para a campanha e divididos em 49 equipes, que foram às escolas da cidade para aplicar a vacina. O país pretende vacinar 65 milhões de pessoas até o fim do ano.

A diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, afirmou ontem que o vírus H1N1 não sofreu mutações para se tornar mais letal e que, por isso, as vacinas produzidas atualmente terão eficácia.