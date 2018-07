Criança que recebeu coração artificial responde bem O menino Patrick Hora Alves, de 10 anos, que teve o coração transplantado na última sexta-feira, está reagindo bem ao tratamento, segundo informações do Instituto Nacional de Cardiologia (INC), no Rio, onde foi operado. Apesar da boa reação, ele ainda está em período crítico e precisa de suporte cardiorrespiratório e renal, segundo o boletim.