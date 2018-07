Criança receberá pneumocócica

Além de ser a principal causa de pneumonias, o pneumococo é a segunda maior causa de meningite bacteriana no País. Também pode provocar sinusite, otite e infecção no sangue.

Inicialmente serão imunizadas as crianças entre 6 e 23 meses, simultaneamente à vacinação contra a gripe suína. Em maio, a pneumocócica também estará disponível aos menores de 6 meses.

A nova vacina entrará na rotina do calendário do SUS. As crianças deverão receber três doses: aos 2, 4 e 6 meses, além de um reforço aos 15 meses.