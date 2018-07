Criança sofre queimaduras em creche de Sorocaba

SOROCABA - Uma criança de um ano sofreu queimaduras de segundo grau no tronco, mãos e pernas durante o banho numa creche de Sorocaba, a 92 km de São Paulo. O acidente ocorreu na última sexta-feira, mas só foi divulgado depois que a família procurou a Polícia Civil, alegando possível negligência de funcionários. A criança continua internada nesta quarta-feira, 30, no Hospital Regional de Sorocaba, sem previsão de receber alta. Ela não deve ficar com sequelas.

A creche é mantida pela ONG Centro de Orientação Educacional e Social (Coeso) e há 12 anos atende famílias carentes. Atualmente, 200 crianças são atendidas. A presidente da entidade, Sandra Machado de Freitas, disse ter havido uma falha no chuveiro elétrico durante o banho do bebê. Ela contou que o banho estava prestes a terminar quando a resistência do aparelho entrou em curto-circuito, expelindo um jato de água com temperatura altíssima que atingiu o corpo do menino. Segundo ela, o Corpo de Bombeiros foi acionado de imediato e deu instruções por telefone para o primeiro socorro. Em seguida, a criança foi levada para o hospital por uma ambulância. Uma empresa especializada inspecionou e trocou os sete chuveiros existentes na creche. Sandra disse que a Coeso está prestando assistência à família do menino. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o acidente.