Criança suicida mata pelo menos 16 com bomba na Nigéria

"Os explosivos foram amarrados ao redor do corpo dela, e a garota não parecia ter mais de 10 anos", disse uma fonte dentro da polícia.

Maiduguri, capital do estado de Borno, está no coração da insurgência do grupo militante sunita Boko Haram e é muitas vezes atacada por bombas.

Os corpos de pelo menos 16 vítimas foram contados em um hospital no meio da tarde, segundo Zakariya Mohammed, membro de uma força-tarefa civil.

"No momento, há 27 feridos no hospital de Borno, enquanto mais pessoas ainda estão sendo levadas a outros hospitais", disse.

Os estados de Borno, Yobe e Adamawa, no Nordeste, estão sofrendo com a revolta que já dura cinco anos do Boko Haram, que quer reviver um califado medieval na Nigéria --país mais populoso da África e o maior produtor de energia do continente.

No ano passado, mais de 10 mil pessoas morreram nesse confronto.