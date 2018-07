Crianças apreendidas em tentativa de arrastão fogem Três das sete crianças apreendidas após tentarem fazer um arrastão em um hotel no bairro Paraíso, na zona sul de São Paulo, fugiram hoje do abrigo em que estavam. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, outros dois jovens com mais de 12 anos foram levados para a Fundação Casa. O restante dos menores foi encaminhado para abrigos, sendo que dois deles não pediram do local, na segunda-feira, e os outros três fugiram ontem.