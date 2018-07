Crianças britânicas são encontradas mortas em hotel na Espanha

Duas crianças britânicas foram encontradas mortas em um quarto de hotel de uma cidade litorânea da Espanha.

A mãe das crianças foi detida e foi interrogada pela polícia. A polícia espanhola afirmou que as crianças, um menino de um ano e uma menina de cinco, foram encontrados em um quarto do hotel Miramar, na cidade litorânea de Lloret de Mar.

Não havia sinais aparentes de violência e os corpos das crianças passarão por uma autópsia nos próximos dois dias. A mãe das crianças também deve comparecer frente ao juiz, que vai decidir se ela será formalmente acusada pela morte das crianças.

De acordo com a polícia, a mãe ligou para a recepção do hotel para chamar a polícia e uma ambulância.

A polícia foi chamada ao hotel, que fica a 70 quilômetros ao norte de Barcelona, na Costa Brava, no início da tarde.

"Quando os policiais chegaram ao local, encontraram duas crianças dentro de um quarto em um hotel. A polícia de Girona está investigando a morte das duas crianças. A polícia deteve a mãe das crianças para descobrir o que aconteceu", afirmou um porta-voz da polícia local.

O hotel foi isolado durante toda a tarde.

Jornais da Espanha informaram que as crianças tinham sido sufocadas, mas a informação não foi confirmada pelas autoridades.

De acordo com a polícia a família britânica estava passando férias na cidade. Ainda não foi esclarecido se o pai das crianças estava viajando com elas.

O Ministério das Relações Exteriores britânico informou que está investigando as mortes das crianças.

"Estamos em contato com a polícia espanhola, mas, devido ao fato de as crianças serem menores, não podemos informar mais. A investigação está em andamento", disse um porta-voz do ministério.