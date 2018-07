Crianças de 3 e 11 anos são esfaqueadas em MS Um menino de 3 e uma garota de 11 anos foram esfaqueados na madrugada de ontem, na casa onde mora a família, no bairro Vila Nha-Nhá, em Campo Grande. O ex-namorado da mãe das crianças, um homem de 26 anos, é suspeito de ter cometido as agressões e é procurado pela polícia. A ex-sogra dele, de 53 anos, também teve ferimentos. Ela foi empurrada e caiu no chão.