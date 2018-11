Crianças de Ubatuba preparam um satélite espacial

ESPECIAL PARA O ESTADO / UBATUBA

Alunos de uma escola municipal de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, estão prestes a realizar uma façanha inédita entre estudantes de todo o mundo: colocar um satélite em órbita. Os cerca de 120 alunos do 5.º ano da Escola Municipal Tancredo Neves formam o grupo mais jovem do planeta a construir e lançar um satélite próprio. Para ser viabilizado, o projeto contou com auxílio de empresários da cidade e pesquisadores voluntários.

Em fevereiro de 2010, o professor de matemática Cândido de Souza teve a ideia de lançar o projeto após descobrir a venda de kits de satélites nos EUA.

O satélite, que pesa 750 gramas, é capaz de orbitar a Terra a uma altitude de cerca de 300 quilômetros e realizar experimentos científicos e funções de comunicação. Ele deverá ser lançado em novembro, do Estado da Califórnia, e deverá ficar em órbita por 90 dias.

Um dos maiores desafios, conta o professor, foi adquirir o kit, que custa US$ 8 mil (R$ 13 mil). Para tal, contaram com empresas locais, que bancaram os custos. A segunda barreira surgiu quando o professor descobriu que a aquisição do satélite só poderia ser efetivada por intermédio de uma fundação. Ele procurou os pais dos alunos, que aceitaram a sugestão de transformar a Associação de Pais e Mestres (Apai) em fundação.

Outra exigência foi uma autorização do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), de São José dos Campos (SP), único órgão governamental brasileiro produtor de satélites.

Com o kit em mãos, os alunos, que têm 11 e 12 anos de idade, trabalharam no equipamento. Eles contaram com a ajuda de uma empresa de São Paulo para desenvolver a parte eletrônica. Nesta semana, eles trabalham na construção de placas, soldagem e programação dos quatro circuitos que controlarão o satélite, sob a supervisão da empresa da capital.

A equipe que monta o satélite conta com cinco professores de matemática e ciências. O projeto é desenvolvido no laboratório de ciências da própria escola.

Os satélite deve ficar pronto em setembro, quando será enviado para a Interorbital System, que vendeu o kit e fará o lançamento. Segundo a prefeitura de Ubatuba, a escola prepara um concurso interno com os alunos para selecionar a melhor frase a ser transmitida pelo satélite, em inglês, espanhol e português. A mensagem emitida poderá ser captada por rádios amadores.

"O projeto serve para despertar nesses alunos o desejo de aprender ciências e a tão temida matemática", diz Souza. "A construção desse satélite é a prática que vai ficar na cabeça deles", finalizou.

Para Mário Quintino, do Inpe, trata-se de uma iniciativa "fantástica". "É um incentivo e tanto para a formação de novos profissionais da área."