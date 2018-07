Crianças desconhecem causas de câncer, diz pesquisa

A maior parte das crianças desconhece as causas do câncer, sendo que um pequeno grupo acredita que pode contrair a doença devido a "mau comportamento", revelou uma pesquisa feita pela organização Macmillan Cancer Support, sediada no Reino Unido.

O levantamento, que entrevistou 500 crianças de nove a 16 anos, descobriu que 97% delas não sabiam, por exemplo, que uma exposição prolongada ao sol pode causar câncer, embora 91% do grupo pesquisado tenha afirmado conhecer que o fumo é um dos causadores da doença.

A entidade disse que os resultados sugerem que as crianças estão mal informadas sobre o câncer, o que pode potencializar os riscos para elas.

Segundo a organização, os professores precisariam educá-las melhor nas escolas sobre o assunto.

As crianças que responderam à pesquisa também não parecem saber o que significa ter câncer.

Uma em cada cinco acredita que a doença é fatal, enquanto que mais da metade diz que desconhecem o tema completamente.

Já 4% acreditam que o cancêr é uma enfermidade contagiosa.

Apesar dos resultados alarmantes, dois terços das crianças entrevistadas disseram ter conhecido alguém com a doença, enquanto que mais da metade afirmou que a palavra "câncer" é amedrontadora.

Tabu

Katherine Donnelly, da Macmillan Cancer Support, afirmou que muitas pessoas, incluindo professores, têm a falsa crença de que as crianças devem ser protegidas de qualquer debate sobre a doença.

"Em linhas gerais, o assunto ainda é tabu. Nem todos os professores se sentem confiantes para falar sobre o câncer ou sabem de onde podem tirar os dados para explicá-lo melhor", afirmou Donnelly.

"Os resultados mostraram que à medida que as crianças envelhecem, há um pequeno aumento no número daquelas que foram educadas sobre o câncer, mas não se trata de um número significativo", acrescentou.

Para Donnelly, "ao passo que o câncer afeta mais e mais pessoas, as chances de as crianças conhecerem alguém que possua a doença cresce - talvez seus avós, pais ou um amigo. Isso pode ser muito doloroso e elas podem se sentir preocupadas em fazer perguntas", explicou.

"Apenas cerca de 25% das crianças tiveram aulas sobre o câncer na escola e isso precisa melhorar", acrescentou.

A Macmillan Cancer Support produziu um guia chamado "Talking about Cancer" ("Falando sobre o câncer", em tradução literal) que permite aos professores planejar aulas sobre o assunto.