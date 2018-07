Crianças entram dentro do Caveirão após ocupação Após a solenidade de hasteamento das bandeiras do Brasil e do Estado do Rio na Vila do Pinheiro, cerca de 30 crianças seguiram até a base montada pelo Batalhão de Choque da PM no local e pediram para conhecer o veículo blindado conhecido como Caveirão por dentro. A viatura sempre foi encarada pelos moradores como maior símbolo da repressão policial nas comunidades.