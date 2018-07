Crianças eram recrutadas por traficante em Jundiaí

Segundo os pais, as crianças deixavam de ir à escola para cuidar de vacas e cavalos do traficante Edvaldo Aparecido Pitta, o Mirão, de 51 anos. A polícia descobriu que Mirão, chefe do tráfico na região, pagava entre R$ 5 e R$ 10 por dia, mais marmitex, para as crianças cuidarem dos animais dele.

Mirão então escolhia alguns jovens para levar e trazer drogas e dinheiro por até R$ 100 ao dia. Ao menos 18 crianças participariam do esquema. De acordo com a polícia, as drogas eram transportadas em garrafas vazias, sem despertar suspeitas. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.