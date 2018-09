Crianças escapam de incêndio por buraco na parede Quatro crianças sofreram queimaduras, entre elas duas ficaram gravemente feridas, no fim da noite de ontem, no bairro Cohab, em Nepomuceno, no interior do Estado de Minas Gerais, segundo informações do Corpo de Bombeiros. No barracão, que não tem energia elétrica, havia uma vela acesa em um dos quartos, o que pode ter provocado o incêndio. As crianças, de idades entre dois e nove anos, escaparam por um buraco feito na parede. Elas foram encaminhadas para um hospital de Belo Horizonte. A mãe teria deixado as crianças dormindo em casa para ir a um rodeio.